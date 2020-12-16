الدجلاوي علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش

فاز لاعب أندية وادي دجلة علي فرج المصنف الاول علي العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش على اللاعب المصري محمد ابو الغار المصنف الثامن على العالم بدور الـ 8 من بطولة بلاك بول في مباراة استمرت 59 دقيقة بنتيجة اشواط(3/1) بواقع نقاط (16/14)(11/8)(13/11)(6/11) ليتأهل لدور نصف النهائي لمواجهة اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف الـ11 على العالم، كما يعد اللاعب علي فرج ابرز المرشحين للفوز بالبطولة لما يتمتع به من خبرة في كبرى البطولات العالمية تم التتويج بها خلال مسيرته.
والجدير بالذكر أن بطولة بلاك بول تقام بجمهورية مصر العربية من يوم 13 ديسمبر حتى يوم 18 ديسمبر من عام 2020 بمشاركة 32 لاعبا دولي بمجموع جوائز 112,500 دولار.
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