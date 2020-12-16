صلاح أمين: وادي دجلة فريق رخم كنت أكرهه قبل الانضمام إليه

قال صلاح أمين، لاعب وادي دجلة، إنه كان يستعجب أن يُعاني فريقه الحالي في جدول الدوري رغم أسلوب لعبهم المختلف في الدوري.
وأضاف أمين، خلال تصريحاته عبر فضائية أون تايم سبورت عقب فوز فريقه أمام المقاولون ضاحكًا : "دجلة فريق رخم كنت أكرهه ولكن أنا الآن موجود معهم".
وردًا على لعبه بمعظم فرق الدوري باستثناء الأهلي والزمالك، قال لاعب دجلة: "ربما لم أكن أحصل على الفرص الحالية، الحمدلله على وجودي حتى الآن".
وأتم أمين تصريحاته بالإشادة بقائد فريقه محمد عبدالمنصف ودوره في اندماج الصفقات الجديدة لدجلة.
جدير بالذكر أن فريق وادي دجلة تغلب على منافسه المقاولون بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري وسجل صلاح أمين الهدف الثاني لفريقه.
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