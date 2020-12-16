ليفربول ضد توتنهام .. دقيقة صمتًا على الأسطورة جيرار أولييه

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.
وقبل انطلاق المباراة، التقطت عدسات المصورين عناق جمع بين مدربي الفريقين، الألماني يورجن كلوب، والبرتغالي جوزيه مورينيو، رغم التصريحات العدائية المتبادلة فيما بينهما في الفترة الماضية.
وشهدت المباراة وقوف دقيقة حدادا على روح أسطورة الفريق جيرار أولييه الذي توفي عن عمر يناهز 73 عامًا
هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.
وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
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