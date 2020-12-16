الفرعون يصعد للقمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك توتنهام

تقدّم فريق ليفربول بهدف على توتنهام وتعادل الكوري الجنوب سون مين للسبيرز في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس. وأصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب هدف صلاح كالآتي: محمد صلاح ليفربول 11 هدفًا. كالفيرت لوين إيفرتون 11 هدفًا. سون هيونج مين توتنهام 10 أهداف. جيمي فاردي ليستر سيتي 10 أهداف. هاري كين توتنهام 9 أهداف. باتريك بامفورد ليدز ليونايتد 8 أهداف. وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ويليامز - روبرتسون خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - جونز خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو

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