نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام عالمية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم.

وأفاد موقع footballtransfers عالمية بأن ثقة باريس سان جيرمان تزداد بالتعاقد مع ليونيل ميسي بشكل مجاني بعد أن طلب من متاجره في فرنسا الاستعداد لتدفق الأعمال القائمة على مبيعات قمصان ميسي.

وأشار الموقع العالمي إلى أن ميسي أعلن أنه غير سعيد في برشلونة بعد ارتباط دام عقدين في النادي وكان البرغوث الأرجنتيني على وشك الرحيل في الصيف الماضي قبل أن تجبره الالتزامات القانونية على الاستمرار في كامب نو.

ونوه الموقع العالمي أن عقد النجم المتوج بالكرة الذهبية ست مرات سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مع النادي الكتالوني وليس من المتوقع أن يوقع على صفقة جديدة لعدة أسباب.

وألمح الموقع العالمي أن مسئولين مقربين من برشلونة اعترفوا أن ميسي سيحتاج إلى تخفيض راتبه إذا كان سيستمر في النادي بينما يعد افتقارهم إلى القدرة التنافسية سببًا آخر يدفعه للرحيل عن البرسا.

وأكد الموقع العالمي أن يبدو أن باريس سان جيرمان لن يواجه مشكلة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا إلى فريقهم الخارق وهم واثقون من الفوز بسباق التعاقد مع ميسي على الرغم من إهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه.

وأوضح الموقع العالمي أنه هناك قضية واحدة معلقة وهي أن باريس سان جيرمان لم يخبر متاجره بالرقم الذي يتوقعون أن يرتديه ميسي، حيث أن الرقم 10 يرتديه نيمار ولكن النجم البرازيلي كان مشجعاً لوصول ميسي إلى باريس سان جيرمان.