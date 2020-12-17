ليفربول ضد توتنهام .. العارضة تحرم ماني من هدف التقدم

مرت ٨٠ دقيقة من مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام، ومازالت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبالدقيقة ٧٣، من هجمة سريعة مرر كورتيس جونز كرة رائعة إلى ساديو ماني داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ارتطمت بالعارضة وخرجت خارج الملعب.



هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.

وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، فقد ليفربول الاستحواذ قليلًا، وحاول توتنهام عن طريق هاري كين التسجيل في الدقيقة 50 لكن كرته علت القائم.

وفي الدقيقة 57، سدد محمد صلاح كرة رائعة، لكن لوريس تصدى لها ببراعة، ليستمر بعدها اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين.