الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم ريال سوسيداد المتصدر ويرتقي للمركز الـ 5

حقق فريق برشلونة، فوزًا صعبًا على حساب ضيفه ريال سوسيداد بهدفين لهدف، في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف في الدقيقة الـ 27، عن طريق المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه، بعد سلسلة من التمريرات الرائعة من لاعبي الفريق الضيف.

هدف التعادل من جانب أصحاب الأرض لم يتأخر، وكان في الدقيقة 31، بعد أن تهيأت الكرة لجوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، ليسددها بيمناه قوية في المرمى.

وتمكن البارسا من التقدم عند الدقيقة الـ 43 بواسطة الهولندي فرانكي دي يونج بعد كرة عرضية أرضية قادمة من الجهة اليسرى عن طريق ألبا.

وكانت السيطرة شبه مطلقة لفريق ريال سوسيداد على مجريات الشوط الثاني، وكان قريبا من تسجيل هدف التعادل في أكثر من محاولة، ولكن لم يحالفه الحظ.

ورفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة، ويتقدم للمركز الخامس، وتجمد رصيد سوسيداد عند 26 نقطة، ليتراجع للمركز الثاني، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي أصبح الأول بفارق الأهداف.

