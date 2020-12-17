بسبب كورونا.. نقل لاعبي منتخب مصر للشباب إلى فندق خاص

قرر اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، نقل لاعبي منتخبنا الوطني للشباب المصابين بفيروس كورونا، إلى فندق خاص باستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراة تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها يوم الجمعة غدًا.

وأصيب 14 لاعبًا من منتخب الشباب بفيروس كورونا، إلى جانب ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

واستدعى الجهاز الفني لشباب الفراعنة، الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا، للانضمام إلى صفوف المنتخب.