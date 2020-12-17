القاضية ممكن.. فيرمينو يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك توتنهام

أحرز روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك توتنهام في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج.

هدف ليفربول الثاني جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.

وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، فقد ليفربول الاستحواذ قليلًا، وحاول توتنهام عن طريق هاري كين التسجيل في الدقيقة 50 لكن كرته علت القائم.

وفي الدقيقة 57، سدد محمد صلاح كرة رائعة، لكن لوريس تصدى لها ببراعة، ليستمر بعدها اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين.

استمرت محاولات ليفربول بعد ذلك، وكان قريبًا للغاية من تسجيل هدف الانتصار عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 74، عندما سدد تسديدة رائعة، تصدى لها لوريس ثم العارضة وخرجت بعدها خارج الملعب.

هاري كين كاد أيضًا يسجل هدفًا لـ توتنهام في الدقيقة 80، لكن تسديدته جاورت مرمى أليسون ببعض سنتيمترات.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.