نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل في فوز ليفربول المثير على توتنهام بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ليفربول فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وحتي نهايتها، وتمكن من تسجيل هدف الريدز الأول في المباراة.

افتتح صلاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 26 إثر تسديدة سكنت شباك الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمي السبيرز، وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول استطاع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون من تعديل النتيجة لصالح توتنهام.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل البرازيلي روبرتو فيرمينيو الهدف الثاني لصالح ليفربول.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد توتنهام عند 25 نقطة في المركز الثاني.