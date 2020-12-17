مدرب بيراميدز يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، على بديل رمضان صبحي، للدفع به ضد الزمالك.

وتعرض صبحي للطرد في أولى مشاركاته رفقة بيراميدز، في إفتتاحية مباريات الدوري ضد الإتحاد السكندري، بعد مشادة مع حكم المباراة.

وأكد مصدر داخل النادي السماوي، أن الأرجنتيني طلب تجهيز البوريكيني إيريك تراوري، لإقحامه في المباراة.

وأوضح، أن تراوري قادر على شغل مركز الجناح الأيسر، الذي يجيده رمضان صبحي، حيث سبق وأن لعب في هذا المركز من قبل.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي مساء الغد الخميس 17 ديسمبر، لقاء بيراميدز ضد الزمالك، في الجولة الثانية من الدوري المصري.