نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظل فريق ميلان متصدراً لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، رغم تعادله مع مضيفه جنوى بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي أقيم بملعب لويجي فيراريس.

واستغل إنتر ميلان هذا التعادل، وضيق الفارق مع غريمه ميلان إلى نقطة واحدة، بعد أن فاز الإنتر على ضيفه نابولي بهدف دون رد.

يوفنتوس بدوره تعادل مع ضيفه أتالانتا بهدف لكل منهما، ليبقى بعيداً عن ميلان بفارق 3 نقاط.

وفي مواجهات أخرى، تعادل فيورنتينا وضيفه ساسولو بهدف مقابل هدف، بينما سقط هيلاس فيرونا على أرضه ضد سامبدوريا بنتيجة 2/1.

وتعادل بارما مع كالياري دون أهداف، فيما تعادل سبتزيا مع ضيفه بولونيا بنتيجة 2/2، ليصبح ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الأربعاء كما يلي.

1- ميلان 28 نقطة.

2- إنتر ميلان 27 نقطة.

3- يوفنتوس 24 نقطة.

4- نابولي 23 نقطة.

5- ساسولو 23 نقطة.

6- روما 21 نقطة.

7- هيلاس فيرونا 19 نقطة.

8- أتالانتا 18 نقطة.

9- لاتسيو 18 نقطة.

10- أودينيزي 14 نقطة.

11- سامبدوريا 14 نقطة.

12- كالياري 13 نقطة.

13- بولونيا 13 نقطة.

14- بارما 14 نقطة.

15- بينيفينتو 12 نقطة.

16- سبازيا 11 نقطة.

17- فيورنتينا 10 نقط.

18- جنوى 7 نقاط.

19- تورينو 6 نقاط.

20- كروتوني 6 نقاط.