عبر رجب بكار الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بالدوري الممتاز، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة.
وقال رجب بكار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، إن فريق سيراميكا كليوباترا لم يقدم حتى الآن 50% من مستواه الحقيقي، مضيفًا أن البدايات ليست مقياسًا خاصة وأن العبرة في الخواتيم.
وتابع رجب بكار، أنه على الرغم من إشادة الجميع بأداء سيراميكا كليوباترا، إلا أن هيثم شعبان، مدرب الفريق، أبلغنا بأن هناك أخطاء لابد من معالجتها والتعلم منها، موضحًا أن الفريق يركز جيدًا وما زال المشوار طويلًا أمام سيراميكا كليوباترا الذي يلعب جميع مبارياته من أجل الفوز، مشيرًا إلى أن شادي حسين، مهاجم الفريق لم يظهر بمستواه الحقيقي حتى الآن، وسيكون ضمن اللاعبين الذين يقدمهم الفريق لمنتخب مصر.
واختتم حديثه عن مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز «نحترم كل الفرق، ونركز على تنفيذ عملنا أيًا كان الخصم؛ لأن الفرق كلها مستوياتها متقاربة، بيراميدز فريق جيد ولكن نحن عندنا هدف نسعى لتحقيقه».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجب بكار: سيراميكا كليوباترا لم يظهر 50% من مستواه ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.