الدوري الإيطالي.. إنتر يهزم نابولي.. وميلان يتعادل مع جنوى 2 - 2

فرض إنتر ميلان التعادل على نظيره فريق جنوى بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لويجي فيراريس".

وسجل فريق جنوى هدف التقدم عن طريق ماتيا ديسترو في الدقيقة 48، في حين استطاع ميلان أن يسجل هدف التعادل عن طريق دافيد كالابريا في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 60 عاد ماتيا ديسترو وسجل الهدف الثاني لجنوى، قبل أن يتمكن ميلان من تعديل النتيجة طريق بيير كالولو في الدقيقة 83.

وفاز إنتر ميلان على نابولي بهدف دون رد وشهدت المباراة طرد لورينزو إنسيني ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71.

وجاء هدف الفوز للنيراتوري من ركلة جزاء في الدقيقة 73 سجلها روميلو لوكاكو.

بهذه النتائج يحافظ ميلان على الصدارة بـ28 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ27 نقطة، ثم يوفنتوس بـ24 نقطة، ونابولي رابعًا بـ23 نقطة.