نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب سيراميكا: نلعب على حصد لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد توني لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بالدور الكبير الذي يلعبه هيثم شعبان مدرب الفريق معه.

وقال توني، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد:"سيراميكا يوفر لنا كل الإمكانيات، ونتمنى ان نظهر بكل قوة في كل المباريات"

وأردف: "هيثم شعبان اعطى لي الثقة ويحفزني دائما، واتمنى ان اكون عند حسن ظنه وان اقدم دائما الأفضل".

وأشار: "هيثم شعبان يوظفني في اي مركز انا جاهز، وقولت له "لاعبني حارس مرمى انا تحت امرك".

وأتم كلماته: "سيراميكا كليوباترا يلعب على حصد الدوري الممتاز".