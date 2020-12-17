نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل ميلان تصدره لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، رغم تعادله إيجابياً بهدفين لهدفين أمام مضيفه جنوى، في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 12 من الدوري الإيطالي، بملعب لويجي فيراريس.

سجل هدفي جنوى، المهاجم ماتيا ديسترو في الدقيقتين 47 و60، بينما سجل هدفي ميلان، دافيد كالابريا وبيير كالولو في الدقيقتين 52 و83.

بهذا الفوز، واصل ميلان تربعه على قمة الكالتشيو برصيد 28 نقطة، بينما ارتفع رصيد جنوى للنقطة 7، ويحتل المركز الثامن عشر.

وسوف يواجه ميلان في الجولة المقبلة، فريق ساسولو، مساء الأحد 20 ديسمبر، بملعب "مابيي ستاديوم".

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة، الثانية بتوقيت جرينتش.