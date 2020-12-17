محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام توتنهام

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد تألقه في مباراة ليفربول أمام توتنهام وإحرازه هدف التقدم لفريقه والتي انتهت بفوز ليفربول 2 - 1.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "انا عمرى ما شفت محمد صلاح بيعمل باك ورد أو دابل كيك المفروض يطور نفسه في الحته دى حتى لو مش هيجيب منها اجوان بيبقى شكلها حلو زى بتاعه مانى النهارده" و"الملك المصري #محمد_صلاح سجل هدفه السابع ف مسيرته امام توتنهام ف كل البطولات هدف مع بازل في الدوري الاوروبي 2013 هدف مع فيورنتينا ف الدوري الاوروبي 2015 5 اهداف مع #ليفربول ف البرميرليج ف 4 مواسم ".
وقال آخرون: "مبروك فخر مصر وفخر العرب بدون منازع محمد صلاح مبروك ليفربول" و"مبروك. للمفخره #محمد_صلاح لتصدره مع الهدافيين ولكل ليفربولي على 3 نقاط ناريه".
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