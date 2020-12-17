محمد توني: إدارة سيراميكا كليوباترا وفرت كل شيء وهنشرفهم ..فيديو

قال محمد توني لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الذي تحقق على حساب البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحقق الفريق فوزين متتاليين في أولى مباراتين له بالدوري الممتاز.
وأضاف "توني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أن سيراميكا كليوباترا ما زال أمامه الكثير، ورغم الفوز في أول مباراتين، إلا أن اللاعبين من داخلهم يحزنون على بعض الأخطاء التي يقعون فيها خلال المباريات والتي تتم معالجتها سريعًا.
وتابع "سيراميكا كليوباترا يلعب على التتويج بالدوري في ظل الإمكانيات التي يمتلكها والتي وفرتها إدارة النادي بقيادة النائب محمد أبو العينين"، مؤكدًا «إدارة سيراميكا كليوباترا وفرت كل شيء، وماعندناش حجة، وإن شاء الله نقدر نشرفهم».
واختتم حديثه، بأن هيثم شعبان مدرب الفريق يمنحه الحرية داخل الملعب، ويثق كثيرًا في إمكانياته التي تمنحه دفعة لتقديم الكثير.
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