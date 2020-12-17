نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام المقبلة فى البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نادي توتنهام هوتسبير لهزيمة أمام نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره ليستر سيتي فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الأحد.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.