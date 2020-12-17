قال محمود نبيل، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إن فوز فريقه في مباراتين متتاليتين بالدوري الممتاز تكليل لمجهود المجموعة بالكامل في ظل الاجتهاد في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية.
وأضاف "بلبل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أنه سعيد بالـ 6 نقاط التي حققها فريقه في أول مباراتين بالدوري الممتاز، والتي جاءت نتيجة مجهود كبير مبذول من الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان واللاعبين.
وتابع "بلبل"، حديثه عن طرده خلال مباراة البنك الأهلي، أنه حصل على البطاقة الصفراء نتيجة كرة مشتركة قد لا تكون تستحق الإنذار، إلا أنه غير معترض على قرار الحكم، مضيفًا «الكرة التانية كل الناس بتقول اني مالمستوش، ولكن الحمد لله أنا راضِ لأن الحاجات اللي زي دي بتعلم منها وبكتسب خبرات».
واختتم بلبل تصريحاته، أنه انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا، الموسم الماضي، وتطور مستواه كثيرًا مع هذا الفريق، متمنيًا المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لم أستحق الإنذارين.. بلبل يكشف كواليس طرده في مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.