نائب الجبلاية: عزل مصابي منتخب الشباب في فندق آخر

قرر الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب إلى تونس، نقل اللاعبين الـ 14 المصابين بفيروس كورونا إلى فندق "توليب" بمدينة قرطاج التونسية التي تقيم بها بعثة الفريق، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.
وأكد "محمد"، أن الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة اللاعبين، حيث يعد الفندق مجهزًا بشكل أفضل لاستقبال والتعامل مع حالات كورونا، إضافةً إلى أنه أحد الفنادق المصنفة 5 نجوم بالمدينة.
وكان رئيس بعثة منتخب الشباب، طلب من عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد في وقت سابق، ضم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، والدكتور محمد محمود، أخصائي تأهيل المنتخب الأول، إلى بعثة الشباب، حيث تقرر إقامتهما مع اللاعبين المصابين؛ لمتابعة حالاتهم الصحية والبدنية، ونقل من يتم شفاؤه منهم إلى الفندق الذي تقيم فيه فرق البطولة.
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