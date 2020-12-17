استعدادا لسموحة| الاتحاد السكندري يخوض المران الأخير باستاد الإسكندرية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، التدريب الختامي بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول باستاد الإسكندرية؛ استعدادًا لمواجهة سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يظهر حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في المباراة القادمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

اطمأن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري على جميع البدلاء بالمشاركة أمام فريق الشباب في المباراة الودية التي انتهت بالفوز علي فريق الشباب بسباعية نظيفة استعدادا لمواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

أحرز أهداف الاتحاد كل من "مروان النجار والصباحي وروماريو ومحمد عطوة وبلال السيد وحجي وصبري رحيل".

وحرص إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على حضور مران الفريق رغم عدم شفائه عقب تعرضه لحادث سير مؤخرا من أجل مؤازرة الفريق استعدادًا لمواجهة سموحة يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ويدرس حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الدفع بالجاميكي روماريو وليامز المهاجم الجديد في التشكيل الأساسي للفريق في المباراة القادمة أمام سموحة .

ويقام ديربي الإسكندرية بين فريقي الاتحاد السكندري وسموحة يوم الجمعة في ثاني جولات الدوري المصري.

وشارك الجاميكي روماريو وليامز في تدريبات زعيم الثغر بصفة يومية من أجل استعداده لخوض المباراة القادمة أمام نادي سموحة.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول إلى التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمباراة القادمة أمام سموحة.

وكان حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري منح لاعيبه راحة من التدريبات بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وطالب العميد اللاعبين بعدم المبالغة في الفرحة، مؤكدا أنه ينتظر الكثير في اللقاءات القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر والاستعداد الجيد لمواجهة سموحة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على منافسه، بيراميدز، بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحصد حسام حسن أول 3 نقاط في بطولة الدوري المصري، عقب مجهود مثمر خلال الفترة الماضية، بعد التعاقد مع 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، التهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق، عقب تحقيق الفوز في أولى جولات الدوري المصري والظهور بمستوى جيد.

وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالظهور بالمستوى المميز خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر.