نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعب الفجر | بالقاضية ممكن .. فيرمينو يمنح ليفربول الصدارة فى الوقت الضائع "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم ليفربول صدارة البريميرليح بعد الفوز على فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد.

سجل أهداف اللقاء محمد صلاح في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل سون لتوتنهام في الدقيقة 33، وسجل هدف الفوز البرازيلي فيرمينو للريدز في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 28 في صدارة الجدول، بينما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 25 في المركز الثاني.