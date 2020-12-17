نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك: وفرنا 45 مليون جنيهًا في خمسة أيام لسد المستحقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن اللجنة نجحت في توفير مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالإضافة إلى رواتب العاملين والموظفين.

وأشار إبراهيم عبدالله في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس"، إلى أن أبناء الزمالك دائمًا في يقفون في ظهر النادي، وأنهم لن يسمحوا أبدًا بسقوطه.

وأوضح أنهم نجحوا أيضًا في ترتيب البيت من الداخل على المستوي الإداري، مشيرا إلى أن الزمالك يحتاج إلى 450 مليون جنيه سنويًا للنشاط الرياضي في جميع الألعاب بما فيها فريق كرة القدم.

وتابع، " لدينا أهداف كثيرة، من ضمنها تطوير العديد من الأكاديميات لنادي الزمالك، وبدأنا الحديث مع شركات تسويق عالمية بإسبانيا وانجلترا وروسيا".

وواصل، "نجحنا في توفير حوالي 45 مليون جنيه في خمسة أيام فقط لسد المستحقات المُتأخرة للاعبي الزمالك".

وشدد على أن اللجنة استلمت نادي الزمالك في وضع صعب جدًا، وأنه كان هناك العديد من الرواتب والعقود المُتأخرة للعاملين واللاعبين لأكثر من ثلاثة أشهر بأموال طائلة، موضحا أنهم تفاجئوا بأن النادي مليء بالعِمالة بشكل أكبر من اللازم بكثير.

وأوضح أن اللجنة بصدد تأسيس شركة الزمالك للأمن الرياضي والخدمات الإدارية، لنقل العمالة الزائدة بالنادي، مضيفًا أن المسؤولون التنفيذيون السابقون بالزمالك كانوا يديرون النادي بشكل خاطئ، وتسببوا في كوارث.

واختتم، "الخطوة التالية لنا بعد تسديد مستحقات اللاعبين هي العمل على توفير مصادر تمويل غير تقليدية للنادي".