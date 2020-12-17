ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا يحقق نتائج تاريخية في أول ظهور له بالدوري الممتاز.. فيديو

قال ضياء السيد، نجم الكرة المصرية الأسبق، إن سيراميكا كليوباترا، يحقق نتائج تاريخية في أول ظهور له بالدوري المصري الممتاز، موضحًا أن الانتقالات والصفقات التي أبرمها ظهرت بشكل واضح وإيجابي في أداء الفريق.
وأضاف ضياء السيد، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن سيراميكا كليوباترا يقدم أداءً جماعيًا رائعًا، وفي الناحية الهجومية يظهر شراسته على مرمى المنافسين، موضحًا أن كل مباراة يفوز بها سيراميكا كليوباترا، لابد أن يزيد تخوفه.
واستكمل حديثه، أن محمد إبراهيم يقدم أداءً رائعًا مع سيراميكا كليوباترا، ويضع هدفًا أمامه وهو العودة للمنتخب والنجاح مع سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن تحركات لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل الملعب جيدة للغاية، تثبت حجم العمل الكبير الذي يقدمه هيثم شعبان، بينما الأعين خلال الفترة المقبلة ستتجه نحو محمد إبراهيم وشادي حسين وشريف دابو.
واختتم حديثه، أن محمد إبراهيم وشريف دابو وشادي حسين، مفاتيح لعب كثيرة في سيراميكا كليوباترا، ولكن شادي حسين لابد وأن لا نُثقل عليه بالمدح ولكنه خامة مميزة جدًا قد تظهر في المنتخب بشكل أساسي الفترة المقبلة، متمنيًا أن يلاقي صالح جمعة نفسه في وسط مجموعة اللاعبين المتألقين مع سيراميكا كليوباترا.
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