نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجب بكار يكشف سر أداء سيراميكا الرائع في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث رجب بكار لاعب سيراميكا كليوباترا، عن نتائج فريقه في الفترة الأخيرة بالدوري العام بأول موسم في الدوري الممتاز.
وقال بكار، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تجمعنا في فترة قصيرة بسبب تأخر انتهاء الموسم الأخير".
وأردف: "لسه معملناش حاجة" ولم نقدم نصف امكانياتنا حتى الان.
وتابع: سنزداد انسجاما خلال التوقف المقبل، الفوز في اول مباراتين ليس مقياسا.
وأشار: رغم الفوز ولكن هناك بعض الاخطاء التي يعمل على علاجها هيثم شعبان.
وأكد: هيثم شعبان يعطي لنا الثقة والارياحية داخل الملعب.
وأتم كلماته: نحترم كل المنافسين بدون الالتفات لاسماؤهم، نتعامل مع الجميع بنفس استعدادنا وقوتنا وتركيزنا، المستويات كلها قريبة هذا الموسم.