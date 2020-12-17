تعرف على حكام مباريات اليوم وموعد اللقاءات

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات اليوم، الخميس، بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز على النحو التالي.. الجونة x المصري محمود بسيوني "حكم ساحة " شهاب رشاد "مساعد أول" خالد رمضان "مساعد ثاني " أحمد حسونة "حكم رابع" مصطفي مدحت "حكم فيديو" أحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو". وتقام المباراة باستاد برج العرب في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا . الإسماعيلي x الإنتاج الحربي محمود البنا "حكم ساحة" مصطفى عطية "مساعد أول " عماد العقاد "مساعد ثان " خالد منسي "حكم رابع" محمود ناصف "حكم فيديو" سعيد حمزة "مساعد حكم فيديو". وتقام المباراة باستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء بيراميدز x الزمالك محمد عادل "حكم ساحة" سمير جمال "مساعد أول " أحمد صلاح "مساعد ثان " محمود رشدي "حكم رابع" جهاد جريشة "حكم فيديو" محمود ناجي "مساعد حكم فيديو. وتقام المباراة باستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة ونصف مساء

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