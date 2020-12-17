نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويقام اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل الموافق السابع عشر من ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ويذاع اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، عبر فضائية أون تايم سبورتس على البث الأرضي والفضائي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط بعد فوزه الأخير على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع عشر، ضمن جدول الترتيب دون نقاط بعد خسارته الأخيرة على يد الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.