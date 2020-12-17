نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم الجمعة 18 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حسغب مصر المقاصة، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام.

وستقام المباراة بين الأهلي وغزل المحلة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وياتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

محمد الشناوي - علي معلول - محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد شريف - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - جيرالدو.

يذكر أن الأهلي قد أعلن عن اصابة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا.