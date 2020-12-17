استمرار إيجابية مسحة 14 لاعبا بمنتخب الشباب

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة تونس غدا والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرون. وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا. ويصل صباح اليوم أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهم للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة على إستاد رادس.

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