مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على شيفيلد بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على شيفيلد يونايتد اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب برامول لين، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جولنار سولشاير لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد، بعد التعادل مع مانشستر سيتي سلبيا في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح شيفيلد الذي يقدم نتائج كارثية هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد تمنحه دفعة قوية خلال المباريات المقبلة.

وخاض شيفيلد يونايتد 12 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، خسر منهم 11 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الـ 20 والأخير بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، أستون فير مع بينرلي في تمام الثامنة مساء.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.