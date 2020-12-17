قد لا يلعب.. عبد الله السعيد يربك حسابات بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

يعانى عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من شد خفيف قبل مواجهة فريقه المهمة أمام الزمالك مساء اليوم بملعب الدفاع الجوى، فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

وتعرض السعيد إلى هذا الشد الخفيف أثناء مشاركته فى تدريبات فريقه خلال الفترة القليلة الماضية، وبات اللاعب مهددا بعدم اللعب بشكل أساسى فى مباراة اليوم، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك لدى الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز، خاصة أنه يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.

ومن المقرر أن يخضع عبدالله السعيد إلى اختبار طبي اليوم لحسم مشاركته بشكل أساسى مع بيراميدز فى مواجهة الزمالك اليوم أم لا، وحرص الجهاز الفنى على ضم السعيد إلى قائمة الفريق المعلنة لمواجهة الأبيض أملا فى لحاقه بالمباراة خاصة وأن اللاعب خضع إلى تجهيزات طبية مكثفة على مدار الساعات الماضية.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ويفقد بيراميدز اليوم نجمه الأبرز رمضان صبحى عقب طرده فى المباراة الماضية أمام الاتحاد على إثر مشادته مع الحكم محمد الصباحى عقب المباراة.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة اليوم كلا من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع.

وفى الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد بالإضافة إلى مصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم.

وأعلن أروابارينا مدرب بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الأبيض اليوم وضمت كلا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فتحي.

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.