نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف خضر يختار قائمة السويس لمواجهة السكة الحديد اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختار أشرف خضر المدير الفنى للفريق الأول لنادي منتخب السويس قائمة فريقة الذى ستخوض مباراة مضيفه فريق السكة الحديد اليوم الخميس في الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الاسبوع الرابع بمجموعة القاهرة والقناة من دوري الممتاز ب.



وجاءت قائمة الفريق 19 لاعبا هم ، ️ محمود كوكو، محمد عاطف، محمد علاء هيكل، أحمد فراويلة ، ابراهيم عوض، نورالدين العريان، أحمد فتحي، محمد أبو جبل، رفعت مفتاح،️ ابو النصر حلمي، احمد زغلول، طارق مصيلحي، أحمد الجندي، محمد جمال، أحمد فوزي، أحمد حسين، محمود سمير، محمود علي، يوسف محمد.



ويحتل منتخب السويس المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط، أما السكة الحديد يأتى في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.