نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباراة النجوم والداخلية بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، مباراة النجوم والداخلية، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني.

ويدخل الداخلية اللقاء برصيد نقطتين بالمركز الثالث عشر، بينما يملك النجوم برصيد نقطة وحيدة بالمركز قبل الأخير.

وينفرد "الفجر الرياضي" بطاقم تحكيم لقاء اليوم المكون من هشام الفلال، يعاونه محمد القراقصي ومحمد طه ميدو، وحكم رابع محمد القاضي.