بعد نقله إلى قطر.. تقرير مغربي يكشف موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

كشف تقرير مغربي عن موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، المقرّر إقامتها في قطر.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان يوم 17 فبراير المقبل.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن الكاف سيبلغ الاتحاد القطري والأهلي ونهضة بركان خلال الأيام المقبلة.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن مؤخرا، عن نقل مباراة السوبر الأفريقي من القاهرة إلى قطر، على أن تقام في الربع الأول من 2021.

يُذكر أن الكاف أبرم اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم، في العام الحالي لإقامة النسخ الثلاث 2020 و2021 و2022 في قطر، قبل أن يقرر الكاف إقامة النسخة الخاصة بالعام الجاري في القاهرة، بعد صعود الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا.