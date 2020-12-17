استياء بين الأندية بسبب مواعيد دوري البراعم.. صور

وأعلنت منطقة القاهرة لكرة القدم مواعيد مباريات دوري البراعم والذى يقام من مجموعتين ابتداء من الثامنة صباحا وهو ما جعل أولياء أمور اللاعبين يشكون لأنديتهم من سوء اختيار التوقيت في الصباح الباكر مما يجعل الجميع يعانى في الاستيقاظ مبكرا والتعرض لزحمة المواصلات للوصول الى ملاعب المباريات.
كما ذهب بعض أولياء أمور اللاعبين الى أن اللعب في الصباح الباكر غير صحي للاعبين الذين خاصة أن هناك فرق مواليد 2011.
وناشد أولياء أمور لاعبى الأندية منطقة القاهرة لكرة القدم خاصة أيمن حسان المسئول عن لجنة المسابقات بالنظر مرة أخرى فى تلك المواعيد.
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