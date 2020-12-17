سانتوس يتأهل لنصف نهائي لكأس ليبرتادوريس

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل سانتوس البرازيلي إلى نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لأول مرة منذ 8 أعوام، وذلك على حساب مواطنه جريميو.

وتمكن سانتوس من التغلب بنتيجة 4-1 على ضيفه جريميو في إياب ربع النهائي الذي أقيم في ملعب "فيلا بيلميرو" مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1.

حملت رباعية سانتوس توقيع المهاجم الواعد صاحب الـ18 عاما كايو جورجي في مرتين بالدقيقتين (1 و54) ومارينيو (16) ولايرسيو (83)، فيما أحرز هدف جريميو الوحيد تاكيانو (81).

ويتأهل سانتوس لنصف نهائي البطولة لأول مرة منذ 8 أعوام حيث كانت المرة الأخيرة التي خاض فيها الدور قبل النهائي في 2012، عندما خسر أمام مواطنه كورينثيانز الذي توج لاحقا باللقب.

ويواجه سانتوس في نصف النهائي الفائز من مواجهة ربع النهائي بين بوكا جونيورز وراسينج الأرجنتينيين.