الرياضة

محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام المباريات المقرر إقامتها، اليوم الخميس، فى الجولة الثانية من الدورى المصرى.

وجاء اختيار الأطقم التحكيمية كالتالى:

للقاء بيراميدز والزمالك، يأتى محمد عادل حكم ساحة بمساعدة سمير جمال وأحمد صلاح، ومحمود رشدى حكما رابعًا، وجهاد جريشة حكم فيديو بمساعدة محمود ناجى.

وفى مباراة الجونة أمام المصرى البورسعيدى: محمود بسيونى حكم ساحة، ويساعده شهاب راشد وخالد رمضان، وأحمد حسونة حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت حكم فيديو ويساعده أحمد عبد الله.

 

أما فى لقاء الإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى: محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه مصطفى عطية، وعماد العقاد، والحكم الرابع خالد منسى، ومحمود ناصف حكم فيديو بمعاونة سعيد حمزة.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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