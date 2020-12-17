نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام المباريات المقرر إقامتها، اليوم الخميس، فى الجولة الثانية من الدورى المصرى.

وجاء اختيار الأطقم التحكيمية كالتالى:

للقاء بيراميدز والزمالك، يأتى محمد عادل حكم ساحة بمساعدة سمير جمال وأحمد صلاح، ومحمود رشدى حكما رابعًا، وجهاد جريشة حكم فيديو بمساعدة محمود ناجى.

وفى مباراة الجونة أمام المصرى البورسعيدى: محمود بسيونى حكم ساحة، ويساعده شهاب راشد وخالد رمضان، وأحمد حسونة حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت حكم فيديو ويساعده أحمد عبد الله.

أما فى لقاء الإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى: محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه مصطفى عطية، وعماد العقاد، والحكم الرابع خالد منسى، ومحمود ناصف حكم فيديو بمعاونة سعيد حمزة.