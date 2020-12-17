نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب المحمدية يهاجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم هشام آيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي سياسة إدارة النادي في التعاقد وإعادة حميد أحداد مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أنه يرفض عملية خداعه في صفقة أحداد مشيرًا إلى أن الزمالك وافق على بيع اللاعب والسماح بالتفاوض معه.

وقال هشام: "الزمالك طلب رفع العرض المالي لضم أحداد، فوافقنا، من أجل ضم اللاعب في يوليوالماضي، لكن الصفقة تأجلت لمدة شهرين ثم تم تأجيل الأمور لما بعد نهاية الدوري المغربي.. حدثت خلافات مالية مجددا ولا أعلم كيف تعاملت معنا إدارة الزمالك بهذه الطريقة رغم تاريخه الطويل؟".

وأضاف: "الغريب أن المفاوضات كلها كانت تتم في ساعات متأخرة من الليل وكانت هناك أمور ليست مقبولة احترافيا".

وواصل: "سعر أحداد وصل إلى 600 ألف دولار، ثم خفضناه إلى 400 ألف دولار، وأرسل الزمالك إلينا عقدا رسميا لتوقيعه، وبالفعل حصلنا على توقيع أحداد، لكننا رفضنا التصعيد حتى لا نضر باللاعب، ونعرضه للإيقاف".