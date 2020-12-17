نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2020 -2021 لكرة القدم وهدافي البطولة بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري الانجليزي دائمًا ما يشهد قدر كبير من التغييرات مع كل جولة جديدة ، حيث إن تلك الجولات تنطوي على قدر كبير من المنافسة القوية بين الفرق المتنافسة في البطولة، ولا سيما أن الدوري الإنجليزي لكرة القدم يضم عدد كبير من لاعبي العالم المحترفين والأكثر تميزًا في عالم كرة القدم ومنهم النجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول محمد صلاح والعديد من اللاعبين الآخرين، وفيما يلي سوف يتم توضيح جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي بالتفصيل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/ 2021

بعد انتهاء الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي للمحترفين وحساب عدد مباريات ونقاط كل فريق جاء ترتيب الفرق في المراكز العشرة الأولى من البطولة على النحو التالي:

فريق ليفربول: لعب 13 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4، وهزم في واحدة، عدد النِّقَاط (28).

فريق توتنهام: لعب 13 مباراة، فاز في 7 مباريات، تعادل في 4، هزم في 2، عدد النِّقَاط (25).

فريق ساوثامبتون: لعب 13 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 3، وهزم في 3، عدد النِّقَاط (24).

فريق ليستر سيتي: لعب 13 مباراة، فاز في 8 مباريات، وُهزم في خمس مباريات، عدد النِّقَاط (24).

فريق ايفرتون: لعب 13 مباراة، فاز بـ 7 مباريات، وتعادل في مبارتين، وانهزم في أربعة مباريات، وعدد النِّقَاط (23).

فريق تشيلسي: لعب 13 مباراة، فاز بـ 6 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وانهزم في 3، وعدد النِّقَاط (22).

فريق وست هام يونايتد: لعب 13 مباراة، فاز في 6 مباريات، تعادل في 3، وانهزم في 4 مباريات، وعدد النِّقَاط (21).

فريق مانشستر سيتي: لعب 12 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في خمس مباريات وانهزم في مبارتين، وعدد النِّقَاط (20).

فريق مانشيستر يونايتد: لعب 11 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 2 وانهزم في 3، عدد النِّقَاط = (20) نقطة.

فريق وولفرهامبتون: لعب 13 مباراة، وحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3، وانهزم في 5، ولديه (20) نقطة.

والصورة التالية توضح بالتفصيل ترتيب لـ 20 فريق المشاركين في دوري البريميرليج الإنجليزي بالتفصيل:

تَرتيب هدافي الدَّوري الانجِليزي

يتم عرض مباريات البطولة عبر بين سبورت الرياضية، ولقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بريميرليج بعد انتهاء الجولة الأخيرة على النحو التالي: