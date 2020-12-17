نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الرائد يعبر عن استيائه من التحكيم بعد مباراة النصر وخبير تحكيمي يحسم الجدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر بيسنيك هاسي مدرب الرائد عن استيائه الشديد من الحالات التحكيمية التي حدثت خلال مواجهة النصر السعودي في دور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي نجح فيها نادي النصر بحجز بطاقة العبور نحو الدور الربع نهائي من الكأس بعد تحقيقه فوز صعب على نظيره فريق الرائد بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد، وجاءت الأهداف عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 21، وسامي النجعي في الدقيقة 67 من خلال مهارة فردية رائعة، وينتظر العالمي الفائز من الأهلي والعين في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

مدرب الرائد يعبر عن استيائه من التحكيم

تحدث بيسنيك هاسي مدرب الرائد في بداية لقاءه الصحفي مع قناة السعودية سبورت عن عدم احتساب الحكم ضربة جزاء لفريقه في الدقيقة 9 من عمر المباراة بعد أن قام مدافع النصر (كيم جين سو) بجذب قميص عبد الله الفهد مدافع الرائد بشكل واضح داخل منطقة الجزاء حيث تساءل هاسي عن سبب عدم احتساب مثل هذه الحالات خاصةً أمام الفرق الكبرى.

وأشار مدرب الرائد إلي أنه توجد لديه مشاعر بعدم وجود توازن بين الأندية بالنسبة للحالات التحكيمية مستشهداً بواقعة سابقة أخرى مشابهة لم يتم فيها احتساب ضربة جزاء أيضا لصالح فريقه أمام الهلال في مسابقة الدوري حين تعرضه لاعبه لضربة بالمرفق من لاعب الهلال.

وطلب هاسي من محللي قناة السعودية الرياضية تحليل اللقطة التي حدثت خلال مباراة النصر، وإعطاء تفسيرات له إذا كان رأيه خاطئ حتى يتأكد بشكل أكثر.

وأضاف هاسي إلي أنه هناك لقطة أخرى أيضا لم يحتسبها الحكم ضربة جزاء حين تدخل “مايكون” مدافع النصر بالقدم على لاعب الرائد في الدقيقة 57 من الشوط الثاني على الرغم من احتساب لقطة مشابهة لها ركلة جزاء كانت في مباراة الاتفاق على حد قوله.

وناقش الخبير التحكيمي، عبد الرحمن الزيد محلل قنوات السعودية الرياضية الحالات التحكيمية التي حدثت أثناء مباراة النصر والرائد موضحاً أن اللقطة الأولى في الدقيقة 9 التي اعترض عليها هاسي مدرب الرائد وطالب فيها باحتساب ركلة جزاء لم يكن فيها “شد مؤثر” يعرقل لاعب الرائد (عبد الله الفهد) عن التحرك وتسديد الكرة، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً بعدم الإعلان عن ضربة الجزاء.

وأضاف الزيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أكد في تعديلاته الجديدة لقوانين ركلات الجزاء بأن الشد والجذب داخل منطقة الجزاء اذا لم يكن مؤثر يتم استكمال اللعب دون احتساب ركلة جزاء.

واستكمل الزيد تحليله مؤكداً على أن اللقطة الثانية في الشوط الثاني عند الدقيقة 57 كان قرار الحكم صائبا أيضا بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الرائد، وذلك لأن لاعب الرائد سدد الكرة أولاً ثم وجه مدافع النصر (مايكون) قدمه ليصطدم بقدم مهاجم الرائد والكرة أيضا في ذات الوقت وبالتالي لا توجد ضربة جزاء مشيرا إلي إنه إذا كان لمس المدافع قدم اللاعب “دون الكرة” كانت ستكون ضربة جزاء بدون أدنى شك.

مدرب الرائد يعترف بوجود خلل في “إنهاء الهجمات”

تطرق المدرب الألباني هاسي للحديث عن الخلل الواضح الذي يعاني منه مهاجمو فريقه على مستوى التهديف وإنهاء الهجمات بعدما فشل الرائد في تسجيل أي هدف خلال 4 مباريات متتالية كان آخرها مباراة النصر.

وأوضح مدرب الرائد أنه يشعر بالرضا تجاه أداء فريقه الذي كان مستحوذاً على الكرة خلال المباراة بينما النصر كان يعتمد على الكرات الطويلة حيث لم يخلقوا فرص كثيرة سوى فرصتين استطاعوا من خلالهما تسجيل الهدفين، وبعد ذلك سُنحت لهم هجمات كثيرة مستغلين حالة الاندفاع الهجومي لفريقه.

وأضاف أن فريقه قد أخطأ على الصعيد الهجومي بعدم استغلال الفرص، وعلى الصعيد الدفاعي باستقبال أهداف من خلال ارتكاب أخطاء ساذجة.

وبالنسبة للمشاكل الهجومية التي يعاني منها الفريق، أقر هاسي بأنه هناك خلل بالفعل في اللمسة الأخيرة عند لاعبيه حيث وصل اللاعبون أكثر من مرة لمرمى النصر، ولكن بدون نتيجة.

وأكد مدرب الرائد على أنه سوف يحاول معالجة هذا الخلل خلال الحصص التدريبية وإيجاد حلول لمعالجة لمشكلة “إنهاء الهجمات” التي يعاني منها الفريق على المستوى الهجومي، واختتم هاسي حديثه بأن الفريق لابد أن يتجاوز الأمر، ويتطور ويُحسن من مستواه ويركز على المباريات القادمة.