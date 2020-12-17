مسحة جديدة لموسيماني.. كيفن جونسون يقود الأهلي أمام المحلة

يخضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية اليوم لتحديد موقفه من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن أظهر اختبار رابيد تيست الذي أجراه وجود أجسام مضادة.
وخضع موسيماني وزوجته للعزل بعيدًا عن أسرتهما ولم يحضر تدريبات الفريق الأحمر أمس وسوف يغيب عن قيادة الفريق الأحمر أمام غزل المحلة المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.
ومن المقرر أن يقود كيفن جونسون، المدرب العام مباراة غزل المحلة وسوف تحدد المسحة التي يخضع لها موسيماني موقفه من رحله النيجر المقرر لها الساعات الأولي من صباح السبت علي متن طائرة خاصة لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي المقرر لها الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته اليوم علي أن يعلن جونسون قائمة الفريق المكونه من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق وسط إجراءات احترازية محكمة وفحص طبي شامل لكل أعضاء الفريق خوفًا من إصابة أحدهم بفيروس كورونا لمخالطته موسيماني.
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