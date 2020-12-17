شطة: أنقذت موسيماني من ورطة الاستبعاد من دورى أبطال أفريقيا

فجر عبد المنعم حسين الشهير بشطة مدير اكاديميات النادي الاهلي، مفاجأة بشأن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

كان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أعلن عن استبعاده ٢١ مدربا يقودون فرقا فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية النسخة الحالية.

وقال شطة عبر تصريحات إذاعية: عام ٢٠١٤ كنت سببا فى منح الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الرخصة التدريبية A وكنت وقتذاك مديرا فنيا للكاف ومسؤلا عن ملف الرخصة التدريبية على مستوى القارة السمراء.

وشدد على أن بيتسو موسيماني حاصل على الرخصة التدريبيةA من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف ولا يدخل ضمن قائمة المستبعدين من التواجد مع مدربي دورى ابطال افريقيا.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر استبعاد 21 مدربًا من قيادة فرقهم في النسخة الجديد لبطولاته.

وأضاف كاف في بيان عبر موقعة الرسمى: لن يتمكن المدربون من التواجد على مقاعد القيادة الفنية خلال مباريات مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وتابع: العدد المذكور لن يتمكن من التواجد في مقاعده نظرًا لعدم الحصول على «الرخصة A» من الاتحاد الإفريقي.

وأوضح في بيانه، أن المدربين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء إفريقية أو أوروبية وكذلك من البرازيل.

ولم يحدد كاف أسماء المدربين الذين مازالوا بحاجة للحصول على الرخصة الأولى الخاصة به من أجل السماح لهم بالتواجد على مقاعدهم.

ووفقًا لراؤول شيبندا، مدير الاتحاد الإفريقي للتطوير: يتعلق الأمر برفع مستوى المدربين المحليين لضمان تدريب أفضل للأندية الأفريقية. يجب أن يفضل هذا الإجراء اختيار المدربين المؤهلين لتولي المسؤولية. سيكون لدى رؤساء الأندية ثقة أكبر بالنفس. وسيكون من الواضح أكثر أن يتم تعيين مدرب محلي بدلًا من البحث في مكان آخر.