شوبير: مفاجآت مدوية في اتحاد الكرة خلال أيام

كشف الإعلامى أحمد شوبير، آخر التطورات داخل اتحاد كرة القدم خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك مفاجآت مدوية فى الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "هتسمعوا مفاجآت قوية فى اتحاد الكرة خلال أيام، فى ناس كانت مستبعدة مش هيتم استبعادها" .

وأضاف: " فى إعلان رسمى هيكون عن اللجنة الثلاثية التى سوف تدير الجبلاية الفترة المقبلة، وفى ناس مستبعدة سوف يتم إسناد لجان كبيرة لها فى اتحاد الكرة".

وتابع: "عمرو الجناينى بيحاول إقناع محمد فضل بالاستمرار فى اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة رغم إعلان الأخير الاعتذار بشكل رسمى".

وعلى الجانب الآخر ، أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أسباب نقل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال : "موسيماني أصيب بكورونا ونقلت له العدوى زوجته التي أصيبت بالفيروس قبل إصابته بأيام".

وأضاف: "مسئولو اللجنة الطبية بالأهلي قرروا نقل موسيماني للمستشفى لأنه قاعد لوحده في القاهرة وحتى يكون تحت الملاحظة والعناية الفائقة".

وتابع: "موسيمانى حالته جيدة ويحتاج لأسبوع على الأقل للتعافى من الفيروس، وبالتالى أصبح من المؤكد غيابه عن السفر مع الأهلي للنيجر وسيقود الفريق الأحمر الجهاز المعاون في هذه المباراة".

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على الاطمئنان على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته بفيروس كورونا.

وطالب الخطيب، الجهاز الطبي للأهلي، بمتابعة حالته جيدًا ودخوله المستشفى إذا لزم الأمر، ويخضع لفحص طبي شامل في أحد مستشفيات الدقي حاليًا.