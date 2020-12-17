ماذا لو حصل مرتضى منصور على حكم قضائي ضد إيقافه ؟ .. رئيس الأولمبية يجيب

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن الحكم الصادر بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك " المجمد " 4 سنوات نهائى وقانونى .

وقال حطب عبر برنامج شوبير الإذاعى : " إيقاف رئيس الزمالك السابق قانونى وتم بناء على أسانيد فى اللائحة الأولمبية " .

وأضاف : " نزاعه فى القضاء الإدارى لا يخصنا ولو حصل على حكم بعودته نحن نحترم أحكام القضاء، ولكن الفصل فى النزاع سيكون لمركز التسوية والتحكيم".

وكانت اللجنة الأولمبية قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات مقبلة بسبب الشكاوى المقدمة ضده من قبل الأهلى واتحاد كرة القدم والعديد من الجهات الأخري .

وفى الإطار ذاته أكد حطب إنه تم تطبيق قانون الرياضة المصرية والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية المصرية ومدونة السلوكيات في التعامل مع الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك السابق ، واللجنة اتخذت الخطوات الرسمية والقانونية فيما يخص صلاحياتها في الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور، أما الأمور المالية وما صدر من وزارة الشباب والرياضة فهو اختصاص وزارة الشباب والرياضة الذي تعاملت فيه وفقا لصلاحياتها مع العديد من الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار المهندس هشام حطب ، إلى أن قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف رئيس نادي الزمالك السابق لمدة 4 سنوات، أصبح نهائيا؛ لأنه لم يتخذ خطوات الطعن الرسمية، وفقا للمواعيد القانونية المقررة، لذا أصبح القرار الصادر ضده نهائيا.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن هناك خطاب وصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن نادي الزمالك والقرارات التي صدرت خلال الفترة الحالية واللجنة الأولمبية المصرية ردت وفقا للوائح والقوانين والميثاق الأولمبي لأن كل الخطوات التي تم اتخاذها كانت بأسباب ومستندات.