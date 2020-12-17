بسبب ميسي ورونالدو.. سيناريو مرعب يطارد ليفاندوفسكي قبل إعلان الفائز بجائزة ذا بيست

يترقب عشاق كرة القدم العالمية حفل جوائز الأفضل في العالم 2020 " ذا بيست"، الذي يستضيفه مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم " يويفا" بمدينة زيورخ السويسرية.

ومن المقرر أن يقام حفل اليوم كحدث افتراضي مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وينافس على جائزة أفضل لاعب فس العالم 2020 " ذا بيست، كل من:

1- روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ".

2- ليونيل ميسي "برشلونة".

3- كريستيانو رونالدو "يوفنتوس".

سيناريو مرعب يطارد ليفاندوفسكي قبل إعلان الفائز:

رغم أن جميع المؤشرات تشير إلى فوز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم، إلا أن هذا النوع من الجوائز يحمل أحيانا بعض من المفاجآت، على سبيل المثال فيرجيل فان دايك لاعب مدافع فريق ليفربول كان المرشح الأقوى للفوز بجائزة " ذا بيست" الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولم يتعرض لمرواغة واحدة طوال الموسم، إلا أن الجائزة منحت في النهاية لـ ليونيل ميسي الذي لم يقدم أفضل مواسمه، حيث ودع فريقه دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور نصف النهائي على يد ليفربول، وكان أبرز إنجازاته هو الفوز هداف الدوري الإسباني برصيد 36 هدفا.

في 2013 تعرض الفرنسي فرانك ريبيري في سباق الكرة الذهبية، حيث توج ريبري مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر والأوروبي وكأس العالم للأندية في هذا العام.

على الصعيد الفردي، حصل ريبيري على أفضل لاعب في الدوري الألماني وأفضل لاعب في كأس السوبر والأوروبي وأفضل لاعب في كأس العالم للأندية وأفضل لاعب في فرنسا، وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

رغم ذلك خسر ريبيري جائزة الكرة الذهبية لصالح رونالدو، لاعب ريال مدريد وقتها، الذي يحصد أي لقب مع ريال مدريد في هذا الموسم.

بالنسبة للثلاثي المرشح لجائزة ذا بيست 2020، يبدو ليفاندوفسكي الأقرب، حيث قاد بايرن ميونخ للتتويج بالثلاثية التاريخية "الدوري الألماني - كأس ألمانيا - السوبر الأوروبي"، كما توج بجائزة هداف الدوري الألماني وأفضل لاعب في ألمانيا وأفضل لاعب في أوروبا 2020.

أما ميسي، فقد خسر فريقه جميع الألقاب المحلية والقارية موسم 2019 - 2020، وودع دوري أبطال أووربا بفضيحة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ 8 - 2 في الدور ربع النهائي.

أبرز إنجازات ميسي هذا العام هي التتويج بجائزة هداف الدوري الإسباني 2019 - 2020.

بالنسبة لـ رونالدو هذا العام، فأبرز إنجازته هذا العام، كانت الفوز بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس وحصد جائزة أفضل لاعب مع يوفنتوس، وحصد المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا برصيد 31 هدفا، خلف تشيرو إيموبيلي لاعب نابولي المتصدر وليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ.

وسبق وأن تم توجيه العديد من الاتهامات لهذا النوع من الاستفتاءات "الكرة الذهبية - ذا بيست" بمجاملة ميسي ورنالدو لأسباب تسويقية.