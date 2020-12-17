اتحاد السلة لـ الأندية: لا يجوز مواجهة فرق خارجية إلا بعد الحصول على إذن مسبق

أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خطابا للأندية خلال الساعات الماضية بشأن إقامة مباريات مع فرق خارجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخطاب المرسل للأندية أنه وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المادة رقم 34 فإنه من الضروري الحصول على إذن من الاتحاد وموافقة اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية أولًا.

وتنص المادة رقم 34 في قانون الرياضة على: لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختصة وموافقة اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

وشدد مجلس الإدارة في بيانه أنه من الضروري على الأندية عدم إقامة أي مباريات مع الفرق الأجنبية داخليا إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية المصرية وموافقة الجهة الإدارية المركزية مسبقا، وكذا عدم سفر الوفود والبعثات الرياضية دون اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الإتباع واستصدار قرار وزاري بالسفر.



وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجه التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عقب تأهل منتخب الناشئات تحت 18 عاما لنهائيات كأس العالم لكرة السلة المقرر إقامتها في المجر العام القادم وذلك للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بلاعبات منتخب كرة السلة تحت 18 عاما والجهاز الفني على مجهودهم والروح التي ظهرت على اللاعبات خلال مباريات التصفيات والإصرار على رفع راية مصر رغم المنافسة الصعبة في التصفيات.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة وجميع عناصر اللعبة على هذا الإنجاز الكبير.

وتأهل المنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة، بقيادة مديره الفني شريف عزمي، لكأس العالم المقرر لها صيف 2021، رغم خسارتهن من منتخب السنغال 64/67، في المباراة التي جرت عصر اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في اليوم قبل الأخير لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.