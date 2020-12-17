أول تعليق لـ أمير مرتضى في الإمارات بعد رحيله عن الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك أنه لم يحقق 5% من أحلامه وطموحاته مع الفريق الأبيض وذلك فى فيديو بثه الإعلامى المصري المقيم بالإمارات معتز الشامى المعروف بانتمائه الشديد للزمالك.

وحل أمير مرتضى منصور ضيفا على مجموعة من الصحفيين المصريين بالإمارات فى بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحدث خلاله على العديد من القضايا التى تخص القلعة البيضاء أثناء تواجده على رأس الكرة فى القلعة البيضاء على مدار قرابة العاميين .

ونجح أمير مرتضى فى قيادة الزمالك للتتويج بـ 5 بطولات في الموسم الأول 2018- 2019 فى منصب المشرف على الكرة بدأها بالفوز بالسوبر المصري السعودي على حساب الهلال زعيم أسيا بهدفين لكاسونجو وحمدي النقاز أكتوبر 2018 تحت قيادة السويسري جروس الفنية ثم الكونفيدرالية الإفريقية مع نفس المدير الفنى على حساب نهضة بركان المغربي بالخسارة ذهابا بهدف لافا كودجا والفوز إياب بركلة جزاء لمحمود علاء قبل أن يحسم الفريق الأبيض اللقب لأول مرة فى تاريخه بركلات الجزاء بملعب برج العرب فى مايو 2019 .

كما توج الزمالك تحت قيادة أمير مرتضى بلقب كأس مصر سبتمبر 2019 بالفوز على بيراميدز بثلاثية أوباما والدولي المغربي أشرف بن شرقي"هدفين " تحت قيادة الصربى ميتشو قبل أن يرحل ويحل بدلا منه الفرنسي باتريس كارتيرون الذى قاد الفارس الأبيض للتتويج بلقبى السوبر الأفريقى على حساب الترجى الرياضى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالعاصمة القطرية الدوحة فى الرابع عشر من فبراير لعام 2020 حيث سجل ثلاثية الزمالك أوباما وأشرف بن شرقى هدفين أيضا قبل أن يهزم الأهلى بعدها بستة أيام فى أبوظبى بركلات الجزاء الترجيحية ويتوج بلقب السوبر المصري مع كارتيرون أيضا .

وخسر الزمالك فى الموسم الحالى فى وجود أمير مرتضى جميع البطولات التى شارك بها بداية من الدوري ثم نهائى دوري أبطال أفريقيا لمصلحة غريمه التقليدى النادي الأهلى قبل أن يقرر أمير الرحيل عقب قرار وزارة الشباب والرياضة ايقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب الذى يترأسه والده المستشار مرتضى منصور .

وعلق أمير مرتضى على قرار خسارة البطولات في الموسم الحالي خاصة نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين لهدف بقوله : خسرنا بفعل فاعل .. كل الأجواء قبل المباراة لم تكن في صالحنا من تسريب أخبار عن حل المجلس إلى إصابة ثلاثة لاعبين بكورونا الونش وعبدالله جمعة وأوباما لتغير حكم المباراة لسير اللقاء الذى تسيدناه تماما وخسرنا بكرة قفشه في النهاية .

وشدد على أنه كان يعمل دائما داخل الزمالك من أجل تثبيت نظام عمل واضح ومحدد لا يرتبط بوجوده ويمكن من يأتي بعده واحترافية واحترافية مشيرا إلى أن جماهير الزمالك هي الداعم الأكبر للفريق واللاعبين والمحرك الأساسى للأحداث فى القلعة البيضاء .