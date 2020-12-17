نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا: أثق في بقاء ميسي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب خوان لابورتا، المرشح على منصب رئيس نادي برشلونة، عن ثقته الكاملة في بقاء نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويعد لابورتا ضمن أقوى المرشحين على منصب رئيس برشلونة، خلال الإنتخابات المقررة نهاية شهر يناير المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة "راديو ماركا" الإسبانية: "سنحاول بذل كل ما في وسعنا للإبقاء على ميسي في برشلونة".

واستدرك "بيع ريال مدريد لكريستيانو رونالدو كان في ظروف مختلفة، حالة ميسي مختلفة وسيكون من اللاعبين القلائل الذين لعبوا لفريق واحد مثل بيليه".

وواصل الرئيس السابق لبرشلونة من 2003 حتى 2010 "ميسي لا يفكر فقط في المال، سنقدم له عرضا جيد لكننا لا نستطيع تقديم ما تقدمه الأندية الأخرى".

ثم أضاف "لدي علاقة جيدة جدا بميسي، وهو يريد برشلونة وأنا متأكد من أنه ينتظر عرضا من الرئيس الجديد يكون أساسه قائمة جيدة من اللاعبين تستطيع المنافسة على دوري الأبطال، وأنا محظوظ بثقة ميسي".