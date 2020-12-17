نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 حقائق مثيرة من تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل صدام الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الخميس، المواجهة النارية التي ستجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في قمة مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2020 / 2021).

الزمالك يدخل مباراة الليلة وفي جعبته 3 نقاط جمعها من الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مستهل مشواره بالبطولة المحلية، بينما خسر بيراميدز مباراته الأولى بالبطولة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 2/1.

ويتطلع الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالدوري للمنافسة على لقب البطولة مبكرًا، بينما يبحث الأرجنتيني أروابارينا مدرب بيراميدز عن أول فوز لفريقه بالبطولة على حساب الفريق الأبيض من أجل الاستمرار في مراكز الصدارة بالبطولة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام والحقائق من تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز:-

- تقابل الزمالك مع بيراميدز في 9 مواجهات رسمية سابقة، حقق الفارس الأبيض 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد للفريق السماوي، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

- نجح لاعبو الزمالك في تسجيل 18 هدفًا خلال مواجهات الفريق ضد بيراميدز، بينما استقبلت الشباك البيضاء 6 أهداف فقط.

- أول مباراة جمعت الفريقين كانت في الجولة 13 من الدوري الممتاز موسم 2014 / 2015، وكان بيراميدز يحمل اسم (الأسيوطي سبورت) وفاز الفريق الزملكاوي بنتيجة 3-1.

- محمود علاء مدافع الزمالك يعتلي قائمة هدافي مواجهات الفريقين وسجل 3 أهداف.

- خرج الزمالك بشباك نظيفة في 5 مباريات ضد فريق بيراميدز، بينما فشل الفريق السماوي في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مواجهاته السابقة ضد الفارس الأبيض.

- شهدت مواجهات الزمالك وبيراميدز تسجيل أهدافًا حيث لم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل السلبي.

- الفوز الوحيد لفريق بيراميدز في مواجهاته ضد الزمالك كان في الجولة 26 من الدوري الممتاز موسم 2018 / 2019 وفاز الفريق السماوي بنتيجة 1-0 بقيادة أرجنتينية للمدرب المخضرم "رامون دياز".

- من الظواهر الغريبة في مواجهات الزمالك وبيراميدز أنه لم يتم تسجيل أي أهداف من ركلات جزاء، حيث شهدت مواجهات الفريقين 3 ركلات جزاء (2 لبيراميدز – 1 للزمالك) تم إهدارها جميعًا.

- 7 أجانب سجلوا أهدافًا خلال مواجهات الزمالك وبيراميدز (كاسونجو "هدفين" – برنس نكاني – فرجاني ساسي – كينو – عمر خربين – أشرف بنشرقي – إيريك تراوري).

- آخر مواجهة جمعت الزمالك وبيراميدز كانت في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري بالموسم الماضي، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 2-0.